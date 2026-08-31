IOI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

IOI präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 MYR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat IOI mit einem Umsatz von insgesamt 3,04 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,96 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,270 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 MYR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat IOI 11,78 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,33 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at