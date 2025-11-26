|
IOI Properties Group Bhd Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
IOI Properties Group Bhd Registered präsentierte am 24.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat IOI Properties Group Bhd Registered 1,50 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 104,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 734,9 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
