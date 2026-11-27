IOI Properties Group Bhd Registered äußerte sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,15 Milliarden MYR – eine Minderung von 23,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,50 Milliarden MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at