IOI Properties Group Bhd Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IOI Properties Group Bhd Registered ließ sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IOI Properties Group Bhd Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,71 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 920,9 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,390 MYR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,91 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,18 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at