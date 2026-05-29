IOI Properties Group Bhd Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IOI Properties Group Bhd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 MYR je Aktie erzielt worden.

IOI Properties Group Bhd Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 784,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at