IOI Properties Group Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IOI Properties Group Bhd Registered hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,13 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IOI Properties Group Bhd Registered 0,020 MYR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,62 Milliarden MYR – ein Plus von 114,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IOI Properties Group Bhd Registered 757,8 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at