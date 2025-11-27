IOI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IOI hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,06 MYR gegenüber 0,110 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 3,05 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,67 Milliarden MYR umgesetzt.

