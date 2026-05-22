IOL Chemicals and Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IOL Chemicals and Pharmaceuticals hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,81 INR, nach 1,07 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 6,19 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,28 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,44 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 23,19 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at