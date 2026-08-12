IOL Chemicals and Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor

IOL Chemicals and Pharmaceuticals hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,56 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,52 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at