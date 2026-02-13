IOL Chemicals and Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IOL Chemicals and Pharmaceuticals hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,70 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,700 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,80 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at