13.11.2025 06:31:28
IOL Chemicals and Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
IOL Chemicals and Pharmaceuticals veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,68 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IOL Chemicals and Pharmaceuticals einen Umsatz von 5,26 Milliarden INR eingefahren.
