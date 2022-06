IoMTT-Sieger Peter Hickman: „Es gibt nichts auf der Welt wie die Isle of Man TT“.

Nach einer Pandemie-bedingten Pause von drei Jahren sind die Road Racer zur Isle of Man TT zurückgekehrt. Einer der großen Favoriten ist auch 2022 Peter Hickman (GBR) aus dem Gas Monkey Garage by FHO Racing Team. Im Interview spricht der erfolgreiche BMW Road Racer über die Isle of Man TT, den einzigartigen 60 Kilometer langen Mountain Course, seine Vorbereitung und die Stärken seines Bikes.