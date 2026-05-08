ION Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ION Acquisition A hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

ION Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 466,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 427,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at