ION Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ION Acquisition A hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 496,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 462,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at