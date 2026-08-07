ION Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ION Acquisition A gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ION Acquisition A im vergangenen Quartal 476,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ION Acquisition A 465,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at