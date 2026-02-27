|
ION Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ION Acquisition A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ION Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 522,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 491,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,91 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,77 Milliarden USD umgesetzt.
