ION Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ION Acquisition A hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach -0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 433,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at