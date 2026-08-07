Ion Exchange (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ion Exchange (India) ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ion Exchange (India) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ion Exchange (India) ein EPS von 4,11 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7,00 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at