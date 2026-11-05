Ion Exchange (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ion Exchange (India) hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,84 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ion Exchange (India) ein EPS von 4,18 INR in den Büchern gestanden.

Ion Exchange (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,75 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at