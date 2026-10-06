SQUEEZE Aktie
WKN DE: A427NC / ISIN: JP3397090006
|
06.10.2026 17:48:41
Ion tells creditors it won’t play hardball on $11bn debt pile
Data group behind Mergermarket and Dealogic that has made billionaire owner one of Italy’s richest men says it aims to pay back lenders in fullWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!