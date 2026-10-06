SQUEEZE Aktie

SQUEEZE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A427NC / ISIN: JP3397090006

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06.10.2026 17:48:41

Ion tells creditors it won’t play hardball on $11bn debt pile

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