Ionis Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ionis Pharmaceuticals hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,69 USD gegenüber 0,700 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ionis Pharmaceuticals 268,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 452,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at