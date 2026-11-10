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10.11.2026 06:31:29
Ionis Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ionis Pharmaceuticals hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Ionis Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,66 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 243,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ionis Pharmaceuticals einen Umsatz von 156,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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