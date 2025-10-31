Ionis Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ionis Pharmaceuticals hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 133,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 157,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at