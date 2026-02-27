27.02.2026 06:31:29

Ionis Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ionis Pharmaceuticals hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Ionis Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,660 USD je Aktie gewesen.

Ionis Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 203,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,380 USD. Im Vorjahr hatten -3,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 944,00 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 705,14 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 2,289 USD und einem Umsatz von 899,82 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

