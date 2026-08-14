Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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14.08.2026 12:15:00
Ionis Stock Has Plunged 30%. Is It Time to Buy the Beaten-Down Stock?
Shares of Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS) fell from about $86 in July to roughly $56 today, and are down about 30% year to date. The drop can be traced back to its heart drug Eplontersen failing to prove its efficacy, but it's just one symptom in a vast array of potential issues outlined in its recent second-quarter report.Image source: Getty Images.For investors who've watched the RNA-therapeutics pioneer finally reach commercial-stage milestones, the drop raises an obvious question: Is this an overreaction, or is the easy money already made?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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