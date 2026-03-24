United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Rückkaufprogramm
|
24.03.2026 17:06:38
IONOS-Aktie steigt: Nächster Aktienrückkauf geplant
Damit sollen bis zu 2,2 Millionen eigene Aktien erworben werden, teilte die Tochter des United Internet-Konzerns am Dienstag in Karlsruhe mit. Das entspreche etwa 1,6 Prozent des Grundkapitals. Das Rückkaufprogramm solle längstens bis zum 25. August laufen. Die Aktie legte um rund 1,8 Prozent zu. IONOS hatte zuvor bereits Rückkaufprogramme in ähnlichen Größenordnungen oder etwas kleiner aufgelegt.
Die IONOS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,21 Prozent fester bei 25,15 Euro.
/men/jha/
KARLSRUHE (dpa-AFX)
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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