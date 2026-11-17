SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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17.11.2026 13:53:00
IONOS bekommt neuen Chef: SAP-Vorstand Saueressig übernimmt
Thomas Saueressig, bisher SAP-Vorstand, wird zum 1. April 2027 neuer Vorstandsvorsitzender von Ionos. Achim Weiß soll in den Aufsichtsrat wechseln.
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