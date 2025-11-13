IONOS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IONOS hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,350 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 78,16 Prozent auf 85,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte IONOS 390,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at