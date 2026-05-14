IONOS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

IONOS äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 348,4 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 21,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 446,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at