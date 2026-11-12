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12.11.2026 07:34:39

Ionos steigert Umsatz und Gewinn etwas stärker als erwartet

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der zu United Internet gehörende Internetdienstleister IONOS hat in den ersten neun Monaten etwas stärker zugelegt als von Experten erwartet. Der Umsatz zog um knapp acht Prozent auf 1,06 Milliarden Euro an, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag, in Karlsruhe und Berlin mitteilte. Ionos hatte im September den Abbau von etwas mehr als zehn Prozent der Stellen angekündigt. Die Zahl der Vollzeitarbeitsplätze soll von 3.800 auf etwa 3.550 sinken.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte wegen nochmals stärkerer Investitionen in das Kundenwachstum in den ersten neun Monaten nicht ganz so deutlich zu wie der Erlös. Mit einem Plus von knapp sechs Prozent auf 390,3 Millionen Euro fiel der Anstieg aber etwas besser als von Experten erwartet aus.

Die Zahl der Kunden wuchs in den ersten neun Monaten um 370.000 auf sieben Millionen. Auch diese Kennziffer lag leicht über den Erwartungen. Zudem wurde die Prognose bestätigt. Demnach soll der Umsatz bereinigt um die Effekte von Wechselkursveränderungen um etwa acht Prozent steigen. Der operative Gewinn soll um rund neun Prozent auf 530 Millionen Euro klettern.

Ionos ist seit Anfang 2023 an der Börse notiert. United Internet hatte einen Teil der Anteile für 18,50 Euro das Stück platziert. Der Konzern hält weiter fast zwei Drittel der Ionos-Aktien. Mit einem Plus von rund 34 Prozent seit Ende 2025 zählen die Papiere des Internetdienstleisters zu den bisher stärksten MDax-Titeln.

Ionos wird aktuell mit 5 Milliarden Euro bewertet. Das von United Internet gehaltene Paket ist damit 3,2 Milliarden Euro wert. Der Börsenwert der ebenfalls im MDax gelisteten Mutter sank dagegen in diesem Jahr unter anderem wegen der Probleme bei der Mobilfunktochter 1&1 um elf Prozent auf 4,7 Milliarden Euro./zb/jsl/he

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