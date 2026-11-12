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Kundenwachstum 12.11.2026 09:26:00

IONOS verdient mehr und hält an Jahreszielen fest - Aktie tiefer

IONOS verdient mehr und hält an Jahreszielen fest - Aktie tiefer

IONOS liegt nach den ersten neun Monaten auf Kurs für seine Jahresziele.

Die United-Internet-Tochter steigerte ihren Umsatz dank eines deutlichen Kundenwachstums. Die Marge ging wegen Investitionen leicht zurück. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der im MDAX und TecDAX notierte Webhosting-Anbieter.

Der Umsatz stieg in den neun Monaten bis Ende September um 7,6 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte betrug das Wachstum 8,4 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 5,9 Prozent auf 390 Millionen Euro zu. Die entsprechende EBTIDA-Marge ging auf 37,0 von 37,6 Prozent zurück. Im dritten Quartal stieg sie jedoch auf 41 von 40,6 Prozent.

Je Aktie verdiente IONOS im Neunmonatszeitraum auf bereinigter Basis und im fortgeführten Geschäft 1,39 Euro nach 1,14 Euro im Vorjahr. Das Unternehmen verwies neben dem höheren operativen Gewinn auf geringere Finanzierungskosten.

IONOS steigerte die Zahl der Kunden in den neun Monaten um 370.000 im Vergleich zum Vorjahr auf rund 7 Millionen.

Für das laufende Jahr peilt IONOS nach wie vor einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 8 Prozent bzw. 9 Prozent ohne Intercompany-Umsätze an. Das bereinigte EBITDA sieht das Unternehmen weiter auf rund 530 von 485 Millionen Euro steigen, die bereinigte EBITDA-Marge soll sich auf 37 bis 38 Prozent von 36,8 Prozent verbessern.

IONOS hat im September angekündigt, 450 Vollzeitstellen abzubauen und die Belegschaft damit auf 3.350 zu reduzieren. Ab 207 sollen dadurch Kosteneinsparungen von bis zu 30 Millionen Euro erzielt werden.

IONOS-Aktien fallen im XETRA-Handel zeitweise 0,67 Prozent auf 35,62 Euro.

DOW JONES

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Weitere Links:

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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