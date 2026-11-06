IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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06.11.2026 15:59:39
IonQ: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, IonQ (NYSE:IONQ) raised its full-year 2026 revenue guidance to between $505 million and $515 million. The company is transitioning from early research into commercial production while scaling its vertically integrated manufacturing footprint. Three things management said on the call stand out.
Commercial demand for quantum hardware is accelerating faster than internal production schedules. Securing customer commitments years in advance signals commercial validation for IonQ's latest quantum computer system, Superion 256.
Closing the acquisition of semiconductor foundry SkyWater brings chip production in-house. Direct control over fabrication reduces manufacturing delays and improves execution velocity.
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