Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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09.05.2026 11:30:00
IonQ: The Top Quantum Computing Stock for a Once-in-a-Generation Investment Opportunity
In the realm of quantum computing, few stocks are better picks than IonQ (NYSE: IONQ). Why? IonQ is a clear leader in the most important part of quantum computing: accuracy. Computational accuracy is the one item standing in the way of quantum computing becoming a commercially viable technology, and betting on a company that currently owns the world record for the most accurate quantum computer is a smart strategy. While artificial intelligence (AI) may be the hot technology now, quantum computing is on the horizon, and IonQ could provide explosive returns to investors if they're early on the trend.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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