IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|Quantenkonzern mit Zahlen
|
05.08.2026 22:12:00
IonQ-Aktie deutlich tiefer: Erneut rote Zahlen trotz Umsatzsprung
Zum Ende des zweiten Geschäftsquartals 2026 standen bei IonQ einmal mehr rote Zahlen in den Büchern. Der Verlust je Aktie wurde deutlich ausgeweitet von -0,70 US-Dollar auf -5,08 US-Dollar je Anteilschein. Experten hatten zuvor ein Minus von 0,556 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt. Mit den nun vorgelegten Zahlen schnitt der Branchenkollege von D-Wave Quantum somit schlechter ab als erwartet.
Der Quartalsumsatz von IonQ lag daneben mit 80,1 Millionen US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert von 20,7 Millionen US-Dollar und auch über den Markterwartungen in Höhe von 66,5 Millionen US-Dollar.
Die IonQ-Aktie zeigt sich im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise 4,34 Prozent tiefer bei 39,91 Dollar.
Carolin Ludwig, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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