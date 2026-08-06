IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|Quantenkonzern mit Zahlen
|
06.08.2026 22:07:00
IonQ-Aktie tiefer: Erneut rote Zahlen trotz Umsatzsprung
Zum Ende des zweiten Geschäftsquartals 2026 standen bei IonQ einmal mehr rote Zahlen in den Büchern. Der Verlust je Aktie wurde deutlich ausgeweitet von -0,70 US-Dollar auf -5,08 US-Dollar je Anteilschein. Experten hatten zuvor ein Minus von 0,556 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt. Mit den nun vorgelegten Zahlen schnitt der Branchenkollege von D-Wave Quantum somit schlechter ab als erwartet.
Der Quartalsumsatz von IonQ lag daneben mit 80,1 Millionen US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert von 20,7 Millionen US-Dollar und auch über den Markterwartungen in Höhe von 66,5 Millionen US-Dollar.
Die IonQ-Aktie schloss im NYSE-Handel 0,60 Prozent tiefer bei 39,69 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Thomas Zoller, Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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