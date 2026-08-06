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WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

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Quantenkonzern mit Zahlen 06.08.2026 22:07:00

IonQ-Aktie tiefer: Erneut rote Zahlen trotz Umsatzsprung

IonQ-Aktie tiefer: Erneut rote Zahlen trotz Umsatzsprung

Zur Wochenmitte zog IonQ mit seiner Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

Zum Ende des zweiten Geschäftsquartals 2026 standen bei IonQ einmal mehr rote Zahlen in den Büchern. Der Verlust je Aktie wurde deutlich ausgeweitet von -0,70 US-Dollar auf -5,08 US-Dollar je Anteilschein. Experten hatten zuvor ein Minus von 0,556 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt. Mit den nun vorgelegten Zahlen schnitt der Branchenkollege von D-Wave Quantum somit schlechter ab als erwartet.

Der Quartalsumsatz von IonQ lag daneben mit 80,1 Millionen US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert von 20,7 Millionen US-Dollar und auch über den Markterwartungen in Höhe von 66,5 Millionen US-Dollar.

Die IonQ-Aktie schloss im NYSE-Handel 0,60 Prozent tiefer bei 39,69 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Thomas Zoller, Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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