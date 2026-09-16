IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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16.09.2026 18:37:40
IonQ CEO Sells Over 16,000 Shares Worth Nearly $600,000 After the Company Raised Its Full-Year Sales Outlook
Niccolo de Masi, President and Chief Executive Officer of IonQ, Inc. (NYSE:IONQ), disposed of 16,121 shares of common stock on September 11, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($37.09); post-transaction value based on September 11, 2026 market close ($36.75).
IonQ, Inc. is a leading quantum computing platform provider headquartered in College Park, Maryland. The company has established strategic partnerships with major cloud infrastructure providers to democratize access to quantum computing technology.
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