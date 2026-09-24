IonQ Cleared One of Quantum Computing's Biggest Hurdles. Should You Buy the Stock?

IonQ (NYSE:IONQ) has taken investors on a roller coaster ride in 2026. The quantum computing stock has seen multiple 20% swings in both directions. And the thrills are intensifying.

On Tuesday, Sept. 22, 2026, IonQ announced that it had cleared one of quantum computing's biggest hurdles by demonstrating the first end-to-end real-time quantum error correction decoder. Shares of the quantum computing pioneer soared in after-hours trading on the news, but gave up some of the gains shortly after the market opened on Wednesday. Is IonQ now a smart pick?

Image source: The Motley Fool.

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