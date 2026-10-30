IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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30.10.2026 21:15:00
IonQ Is Down 65% From Its High. History Suggests This Is What Happens Next.
IonQ (NYSE: IONQ), a developer of quantum computing systems, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) five years ago. Its stock started trading at $10.60 and eventually hit an all-time high of $82.09 on Oct. 13, 2025.
Today, IonQ trades at about $29. Let's see why it dropped 65% from its all-time high -- and where it might be headed over the next year.
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