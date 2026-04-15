IonQ Aktie

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WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

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15.04.2026 19:38:06

IonQ Is Ripping Higher Today -- Is the Stock a Buy Right Now?

IonQ (NYSE: IONQ) stock is seeing another day of huge gains in Wednesday's trading. The company's share price was up 18% as of 1:45 p.m. ET. IonQ's valuation is surging higher today thanks to news that Nvidia is releasing a new family of open source artificial intelligence (AI) models to support quantum-computing technologies. Nvidia's Ising models have been created to help researchers and enterprises build useful quantum processors, and companies across the quantum-computing industry are seeing big gains today in conjunction with the news. IonQ's big rally today comes on the heels of a 20.2% gain for the stock in yesterday's trading propelled by news that the company had signed a new partnership with the U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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