IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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27.09.2026 12:15:00
IonQ Just Announced a Major Breakthrough. Should Investors Buy the Stock Now?
Quantum computers have a real problem. Small errors slip into calculations all the time, and catching and fixing them fast enough has been a real issue for the industry. On Tuesday, Sept. 22, IonQ (NYSE: IONQ) said it may have found a solution to this problem.
IonQ's statement said it has developed the industry's first end-to-end, real-time quantum error-correction decoder. Even better, this breakthrough runs on a single standard CPU. This gives IonQ a real edge in this highly competitive race.
The day after the announcement, IonQ also said its Superion 256 will become the first on-premises quantum processor at Nvidia's (NASDAQ: NVDA) Accelerated Quantum Research Center.
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