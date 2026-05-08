IonQ präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IonQ veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte IonQ -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,7 Millionen USD – ein Plus von 754,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 7,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at