IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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29.09.2026 20:39:10
IonQ Stock Looks Expensive. Can Scale Justify the Valuation?
IonQ (NYSE: IONQ) has demonstrated that customers will invest in quantum technology. The upside case depends on turning that demand into repeat business, greater manufacturing efficiency, and improving cash economics. SkyWater could help, but the coming quarters need to show that scale is making each dollar of growth more valuable.
Stock prices used were the market prices of Sept. 21, 2026. The video was published on Sept. 29, 2026.
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