IonQ Stock Rises 7% After Raising 2026 Revenue Outlook

(RTTNews) - IonQ Inc. (IONQ) shares are currently trading at $42.25, up $2.73, or 6.91 percent on Tuesday, after the quantum computing company raised its full-year 2026 revenue outlook following the acquisition of SkyWater Technology.

IonQ closed the previous session at $39.52 and opened at $42.32 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $42.03 and $44.43, with volume at 13.68 million shares, compared with average volume of 20.92 million. Its 52-week range is $25.89 to $84.64.

IonQ now expects 2026 revenue of $450 million to $460 million, including contributions from SkyWater from its July 31 acquisition date through December 31. The guidance also reflects the elimination of estimated intercompany revenue under the companies' previous commercial agreement. In August, IonQ had forecast revenue of $280 million to $290 million, excluding any contribution from SkyWater.