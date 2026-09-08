IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
08.09.2026 17:34:00
IonQ Stock Rises 7% After Raising 2026 Revenue Outlook
(RTTNews) - IonQ Inc. (IONQ) shares are currently trading at $42.25, up $2.73, or 6.91 percent on Tuesday, after the quantum computing company raised its full-year 2026 revenue outlook following the acquisition of SkyWater Technology.
IonQ closed the previous session at $39.52 and opened at $42.32 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $42.03 and $44.43, with volume at 13.68 million shares, compared with average volume of 20.92 million. Its 52-week range is $25.89 to $84.64.
IonQ now expects 2026 revenue of $450 million to $460 million, including contributions from SkyWater from its July 31 acquisition date through December 31. The guidance also reflects the elimination of estimated intercompany revenue under the companies' previous commercial agreement. In August, IonQ had forecast revenue of $280 million to $290 million, excluding any contribution from SkyWater.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQ
|
06.08.26
|IonQ-Aktie tiefer: Erneut rote Zahlen trotz Umsatzsprung (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Vervielfachungschance: Warum diese Quanten-Computing-Aktie deutlich steigen könnte (finanzen.at)
|
07.05.26
|IonQ wächst kräftig und schlägt Analystenschätzungen - Aktie fällt dennoch (finanzen.at)
|
06.05.26
|Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|36,69
|5,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.