SkyWater Technology Aktie
WKN DE: A3CM07 / ISIN: US83089J1088
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08.09.2026 13:59:47
IonQ Updates 2026 Revenue Outlook To Include Contributions Of SkyWater
(RTTNews) - IonQ (IONQ) announced that, for full year 2026, it expects revenue to be between $450 million and $460 million. This outlook includes the contributions of SkyWater Technology beginning on July 31, 2026, the date it was acquired by IonQ, through to Dec. 31, 2026. The company noted that it also reflects elimination of estimated intercompany revenues under the pre-existing commercial agreement between IonQ and SkyWater. In August, the company projected full year 2026 revenue between $280 million and $290 million, without any contribution from the SkyWater acquisition.
"Releasing our first combined guidance as a unified organization is a pivotal step that demonstrates the immediate financial and operational strength of bringing IonQ and SkyWater together," said Inder Singh, CFO & COO of IonQ.
In pre-market trading on NYSE, IonQ shares are up 5.53 percent to $41.70.
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