IonQ verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IonQ ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IonQ die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 428,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,7 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,820 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -1,560 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 201,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 130,02 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 43,07 Millionen USD in den Büchern gestanden.

