IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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02.08.2026 14:05:01
IonQ vs. Alphabet: What Revenue Trends Reveal About the Quantum Computing Chipmaker and the Artificial Intelligence Giant
IonQ (NYSE:IONQ) primarily generates revenue by creating advanced quantum computing systems and providing customers with access to its 20-qubit computers through prominent cloud platforms.It closed the acquisition of SkyWater Technology in July of 2026 while simultaneously launching new commercial services. It recorded a net income margin of 1,245% for the quarter ended March 31, 2026.Alphabet (NASDAQ:GOOGL) primarily generates revenue by delivering search advertising, digital applications, and the Android operating system, alongside a comprehensive suite of cloud computing services for businesses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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