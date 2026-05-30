IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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30.05.2026 06:37:11
IonQ vs. Quantum Computing Inc.: What Their Revenue Trends Tell Investors
Quantum Computing Inc. (NASDAQ:QUBT) primarily generates revenue by providing specialized software tools and application accelerators for quantum computers, focusing heavily on serving large commercial and government entities through its quantum optics and integrated photonics technology.While it completed the acquisition of NuCrypt and introduced its new deployment-ready computing architecture, it reported a net income margin of negative 110% for the quarter ended March 31, 2026.IonQ (NYSE:IONQ) primarily develops general-purpose quantum computing systems and generates revenue by selling computational access through major cloud platforms and proprietary networks using ion-based technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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