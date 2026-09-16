Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
16.09.2026 12:21:00
IonQ vs. Rigetti Computing: Which Pure-Play Quantum Stock Actually Has the Technology Edge?
IonQ (NYSE: IONQ) and Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) are taking entirely different technological routes in their efforts to build useful quantum computers.
IonQ uses trapped-ion technology, where individual charged atoms held in place by precise electromagnetic fields serve as qubits, the basic units of information in any quantum computer. Rigetti Computing uses superconducting qubits, which are tiny electrical circuits cooled to extremely low temperatures.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Corp.
Analysen zu Quantum Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|32,02
|-0,19%
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|12,86
|-1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Fokus: ATX und DAX schließen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten aufwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.