IonQ wächst kräftig und schlägt Analystenschätzungen - Aktie fällt dennoch

Quantenaktien werden am Aktienmarkt derzeit besonders stark beachtet. Entsprechend gespannt waren Anleger auf die Zahlen des Branchenvertreters IonQ.

Für IonQ ist das erste Geschäftsquartal 2026 mit schwarzen Zahlen zu Ende gegangen. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,19 US-Dollar beziffert nach einem Verlust von -0,14 US-Dollar im Vorjahresviertel. Experten hatten zuvor ein Minus je Aktie von 0,462 US-Dollar erwartet, somit schnitt IonQ deutlich besser ab als erwartet.

Der Quartalsumsatz von IonQ lag daneben mit 64,668 Millionen US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert von 7,6 Millionen US-Dollar. Die Analysten hatten im Vorfeld einen kräftigen Umsatzsprung auf 49,8 Millionen US-Dollar prognostiziert.

"Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass IonQ mit starkem Schwung in das Jahr 2026 gestartet ist und das vierte Quartal in Folge mit Rekordergebnissen sowie das - bislang - umsatzstärkste Quartal unserer Unternehmensgeschichte verzeichnet hat", sagte Niccolo de Masi, Chairman und CEO. Man habe die eigene Prognosespanne erneut deutlich übertroffen und werde daher die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf bis zu 270 Millionen US-Dollar (am oberen Ende der Spanne) anheben "gestützt auf die starke und wachsende Nachfrage nach unseren führenden Quantencomputern sowie auf die kommerzielle Wirkung unserer gesamten Quantenplattform."

Die IonQ-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE zeitweise 0,65 Prozent tiefer bei 52,03

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at