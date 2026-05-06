IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|Quantencomputing-Bilanz
|
06.05.2026 22:45:00
IonQ wächst kräftig und schlägt Analystenschätzungen - Aktie fällt dennoch
Der Quartalsumsatz von IonQ lag daneben mit 64,668 Millionen US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert von 7,6 Millionen US-Dollar. Die Analysten hatten im Vorfeld einen kräftigen Umsatzsprung auf 49,8 Millionen US-Dollar prognostiziert.
"Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass IonQ mit starkem Schwung in das Jahr 2026 gestartet ist und das vierte Quartal in Folge mit Rekordergebnissen sowie das - bislang - umsatzstärkste Quartal unserer Unternehmensgeschichte verzeichnet hat", sagte Niccolo de Masi, Chairman und CEO. Man habe die eigene Prognosespanne erneut deutlich übertroffen und werde daher die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf bis zu 270 Millionen US-Dollar (am oberen Ende der Spanne) anheben "gestützt auf die starke und wachsende Nachfrage nach unseren führenden Quantencomputern sowie auf die kommerzielle Wirkung unserer gesamten Quantenplattform."
Die IonQ-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE zeitweise 0,65 Prozent tiefer bei 52,03
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu IonQ
|
06.05.26
|Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.02.26
|IonQ-Aktie deutlich fester: Quantencomputing-Spezialist wächst dynamisch und übertrifft Markterwartungen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)