Quantum Aktie

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WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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15.04.2026 01:05:12

IonQ's New DARPA Contract Could Make It the Top Quantum Stock of 2026

IonQ (NYSE: IONQ) published a press release today announcing that it had won a contract with the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). The contract news had a huge bullish impact on the company's share price. IonQ stock closed out the day's trading up 20.2%. DARPA has been at the center of pushing U.S. defense technologies forward since its founding, and the vote of confidence from the agency is a significant development for IonQ. The quantum computing specialist has won a contract with DARPA's Heterogeneous Architectures for Quantum (HARQ) program, and the bigger picture may be even more exciting.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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